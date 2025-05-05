كشف مصدر عسكري إسرائيلي عن بعض تفاصيل خطة إسرائيل لقطاع غزة، التي أطلقت عليها اسم "مراكب جدعون".

وكانت إسرائيل قد أقرت توسيع العمليات العسكرية في القطاع المدمر، خلال اجتماع حكومي ليل الأحد.

وقال المصدر إن أحد عناصر الخطة المركزية هو "إخلاء واسع للسكان نحو جنوب قطاع غزة، وإقامة فاصل بينهم وبين حركة حماس"، على حد تعبيره.

وأكد أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية "ستبدأ فقط بعد تجميع السكان في الجنوب".

كما أوضح أن تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع، الذين سيتم تركيزهم في الجنوب، هو جزء من أهداف العملية العسكرية المقررة.

وأضاف: "على عكس الماضي، سيبقى الجيش في المناطق التي يحتلها" في القطاع.

وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي "سيمارس ضغوطا للقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية، من أجل تحرير الرهائن".

وأوضح المسؤول أن "النافذة مفتوحة للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن في قطاع غزة، خلال زيارة ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل".

لكن "في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الرهائن، فسيبدأ هجوم جديد في قطاع غزة"، حسب المصدر.