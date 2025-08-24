شدّد النائب حسن مراد خلال حفل تخرّج طلاب في بلدة غزة – البقاع، بحضور المفتي الدكتور علي الغزاوي وفعاليات رسمية واجتماعية، على أنّ "العلم هو السلاح الحقيقي والطريق إلى نهضة الوطن"، مؤكّدًا وقوفه إلى جانب الشباب "سندًا وداعمًا لطموحاتهم من مقاعد الدراسة حتى سوق العمل".

وجدّد مراد التمسّك باتفاق الطائف وحصرية السلاح بيد الدولة، مشدّدًا على وقوفه خلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في معالجة هذا الملف، ورافضًا "أي تطاول أو إساءة على مقام رئاسة الحكومة"، وداعيًا إلى الاحتكام للمؤسسات الدستورية في أي خلاف سياسي.

كما أكّد أنّ "الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة للاستقرار"، داعيًا إلى تعزيز قدراته، ومشيرًا إلى أنّ استقرار لبنان مرتبط بعلاقاته العربية وعدم التعرض والتهجم واستفزاز أي دولة عربية وأولها المملكة العربية السعودية.

وختم مراد متعهّدًا بالعمل على حاجات غزة والقرى المجاورة إنمائيًا، وداعيًا المسؤولين إلى "وضع الناس أولًا وتجاوز الحسابات الضيّقة"، ومهنّئًا الخريجين وأهاليهم قائلاً: "أنتم التغيير الحقيقي بالفعل والعلم والعمل".