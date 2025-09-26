Sep 26, 2025 12:31 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

بالفيديو - إطلاق نار على الجيش... واشتباك مع أخطر المطلوبين

المركزية - صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 /9 /2025، ونتيجة سلسلة عمليات أمنية لملاحقة مطلوبين خطيرين، نفذت وحدات من الجيش تؤازرها مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة دار الواسعة - بعلبك، بهدف توقيف عدد من المطلوبين، ومنهم المواطن (ح.ج.)، المطلوب بعدة جرائم: إطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش وقتل عسكريين، تأليف عصابات للاتجار بالأسلحة والمخدرات، الخطف مقابل فدية مالية، السلب بقوة السلاح، إطلاق النار.

أثناء عمليات الدهم، أقدم المطلوب المذكور مع آخرين على إطلاق النار نحو عناصر الجيش، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين، فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتله.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المطلوبين.

 

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o