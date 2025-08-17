أكد النائب محمد سليمان أن "الوضع العام في البلاد يتطلب مواقف وطنية جامعة، بعيداً عن الصراعات الداخلية التي لم تنتج سوى الحرب والدمار والتعطيل".

جاء ذلك خلال لقاء موسع في جرود الضنية – البرقاوية، بدعوة من الأمير عبدالله خويلد أبو مهيد، وحضور عضو المجلس الشرعي الأعلى السابق علي طليس، ورؤساء بلديات ومخاتير، وعدد من وجهاء العشائر العربية من عكار والضنية وخلدة.

وشدد على أن "دعم العهد والحكومة ينطلق من إيمان راسخ بأن لا خلاص للبنان إلا بالالتفاف حول مؤسساته الشرعية، وحصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة، لا بقرارات خارجية ولا حزبية غير مسؤولة".

ورأى أن "لا مجال للمقارنة بين ما قدمته الدول العربية وإيران، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، التي وقفت تاريخياً إلى جانب لبنان، وساهمت في إعادة إعماره، ورسّخت استقراره عبر اتفاق الطائف الذي حمى وحافظ على قيام الدولة، لافتاً إلى أن: "وجهتنا عربية وهويتنا عربية، ولن نكون إلا ضمن الخط العربي الذي يشكل خط الأمان والعمل للنهوض بوطننا، وخصوصاً في ظل رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030، ونهج صفر مشاكل الذي يرسخ الاستقرار ويدفع نحو التنمية والانفتاح".

ودعا سليمان جميع القوى السياسية إلى "دعم الدولة وحصر السلاح في يد المؤسسة العسكرية الشرعية، المتمثلة بالجيش اللبناني، باعتباره صمام الأمان لكل اللبنانيين".

وختاما شكر سليمان صاحب الدعوة ووجهاء العشائر "الذين أكدوا من خلال حضورهم على وحدة أبناء العشائر في عكار والضنية والبقاع وكل لبنان، وعلى التزامهم بخط الدفاع عن الدولة ومؤسساتها".

كما قام النائب سليمان بجولة شملت زيارات لعدد من أبناء العشائر في جرود الضنية.