هددت محلقة اسرائيلية مجهزة بمذياع، المزارعين في منطقة المجيدية وسهلها، وطلبت منع استخدام الدراجات النارية.

ونفذت مسيرة إسرائيلية عصر اليوم السبت غارة جوية استهدفت سيارة من نوع نيسان سوني بصاروخ موجه، في محيط المسجد القديم في بلدة خرطوم بقضاء صيدا.

وعلى الفور، تحركت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لتقديم المساعدة وأفيد بسقوط اصابتين حال إحداهما حرجة.

وأغارت غصر اليوم، مسيرة على أطراف مركبا وأخرى على محيط منزل في أطراف طلوسة.

كذلك القى الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية على المكان المستهدف نفسه بين مركبا وطلوسة.

واستهدفت مسيرة اسرائيلية بصاروخين موجهين سيارة في بلدة قبريخا.

كذلك، هدد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بقصف بيت جاهز في بلدة مركبا جنوبي لبنان.