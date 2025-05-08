May 8, 2025 9:05 AMClock
عدل وأمن
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محاولة سلب تتحوّل إلى عراك بالأيدي وإطلاق نار

المركزية- تعرّضت سيارة من نوع "رابيد" كان بداخلها ثلاثة شبان من الجنسية السورية، لمحاولة سلب، عند منتصف ليل أمس، على طريق عدوة قضاء المنية الضنية. 

وفي التفاصيل، أن دراجة نارية يستقلها مجهولون اعترضت طريق السيارة ما أدّى إلى عراك بين الطرفين.

وخلال العراك أقدم أحد المعتدين على إطلاق النار باتجاه الشبّان ما أسفر عن إصابة كل من "م.خ" إصابة حرجة في الصدر و "م.م" إصابة في اليد، فيما نجا الشاب الثالث من آل "د" من دون أن يصاب بأذى.

تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج فيما فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة.

وقد باءت محاولة السلب بالفشل.

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