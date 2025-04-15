اتصل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده بقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، وطلب منه فتح تحقيق بما تضمنه الفيديو الذي نشره الناشط البيئي فؤاد سمعان فريجي ويوثّق فيه تلوّن مياه نهر البردوني بالأسود، وإفادته بالتفاصيل ليبنى على الشيء مقتضاه.

بعد تحوّل نهر البردوني في قاع الريم الى اللون الاسود، كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت انه وبعد الكشف تبين ان "الصرف الصناعي لأحد المعامل والذي يصب في النهر، غير معالج ولونه اسود، وبعد امتناع ادارة الشركة عن السماح لفريق المصلحة باجراء الكشف تم الاتصال بالشرطة القضائية ليصار الى اجراء الكشف في حضورها".

واعلنت انه "جرى الكشف من قبل فريق المصلحة في حضور الشرطة القضائية ومخفر درك زحلة وامن الدولة، واثبت الكشف ان الصرف الصناعي الناجم عن المعمل غير معالج ولونه اسود، وجرى اخذ العينات اللازمة من قبل المصلحة و وزارتي البيئة والصناعة، وتبين وجود محاولات لتشويه مصدر التلوث من قبل المعمل من خلال رمي مواد ملونة، علما ان الكشف اثبت ان لون المياه الخارجة من المعمل لونها اسود قبل ظهور المادة السوداء في مجرى الصرف الصحي. وسيتم ايداع العينات لدى معهد البحوث الصناعية لفحصها وتحديد نوع الملوثات في المياه".