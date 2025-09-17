يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي فرنسي .

وقال المصدر : "قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إطار النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، يتباحث وزراء خارجية الترويكا الأوروبية مع وزير الخارجية الإيراني"، مشيرا الى أن "هذا الاتصال مقرر عند الساعة 9,45 بتوقيت غرينيتش".

كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الوزير عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم"، بحسب وكالة "رويترز".