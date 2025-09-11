Sep 11, 2025 6:15 PMClock
أبرز الأحداث
مجلس الوزراء أقرّ الترخيص لشركة ستارلينك لبنان لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة Space X

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
