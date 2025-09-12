دان مجلس الأمن الدولي الضربات التي تعرضت لها قطر، في إشارة الى استهداف إسرائيل قادة "حماس" في الدوحة، من دون أن يأتي على ذكر إسرائيل بالاسم، بحسب "فرانس برس".

وفي البيان الذي يتطلب موافقة كل أعضاء المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة، أعربت الدول الـ15 عن "إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة، وهي أرض وسيط محوري" في جهود التوصل الى هدنة في قطاع غزة، مؤكدة "دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها".

وشدد أعضاء المجلس على "أهمية خفض التصعيد"، معربين عن "تضامنهم مع قطر" ومؤكدين "دورها الحيوي إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في جهود الوساطة في المنطقة".

وأشار الى أن "إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم أولئك الذين قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة، يجب أن يظلا الأولوية القصوى".