قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الإثنين، والتي ستناقش إضافة إلى عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصرية السلاح، والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بما يرتبط بفعالية صخرة الروشة، وكذلك إدراج ملف قضية جمعية "رسالات" وسحب العلم والخبر منها، أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أن جلسة غد مخصصة للاستعلام والتقويم، موضحًا أنه "في حال لم يكن عمل الجيش متقدمًا بالقدر الكافي، سيتم سؤال قائده عن الأسباب".

وفي حديث تلفزيوني أكد متري أن "ما جرى على صخرة الروشة مخالف لما سُمح به"، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري اتفق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة الدولة. وفي ردّ على وصف رئيس الحكومة نواف سلام بـ"الصهيوني"، اعتبر متري أن هذا الوصف خروج عن الأخلاقية السياسية، ولا يُوصَف بها أي مسؤول.

وأضاف متري أن الحكومة تسعى إلى حل سريع مع السوريين سياسيًا وفي الملفات القانونية، مع العمل على ضبط الحدود من الجانبين لضمان الأمن والاستقرار.

المصدر: المدن