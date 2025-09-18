Sep 18, 2025 7:48 PMClock
دوليات
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون يستقيل

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون يقدم استقالته.

