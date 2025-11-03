المركزية- مرحلة جديدة من بطولة لبنان في كرة السلة تنطلق غداً الثلاثاء بمباراتين، الأولى بين نادي هومنتمن ونادي بيروت، والثانية بين نادي حراجل ونادي المركزية.

ويتطلع نادي هومنتمن الى استمرار سلسلة انتصاراته في بطولة لبنان عندما يواجه على أرضه في مزهر نادي بيروت عند الساعة 4h45 مباشرة عبر قناة MTV، مع الإشارة الى أن بيروت قد تعرض لهزيمة أمام نادي المركزية جونية على ارضه بنتيجة 79-81.

وفي لقاء آخر، يستضيف نادي حراجل على أرضه في ملعب نادي الكهربا في الزوق، نادي المركزية عند الساعة 8h30، وستكون المباراة منقولة مباشرة على يوتيوب وفايسبوك.

وكان نادي الحكمة قد تمكن من اجتياز نادي الانترانيك على ارضه في غزير بنتيجة 80-90 في ختام الجولة الثالثة من بطولة لبنان مع تألق كبير للاعبه الجنوب السوداني ماكور مايكر الذي سجل 27 نقطة في اللقاء، اضافة الى بروز كل من يوسف خياط وباريس باز.

أما من جهة الضيف، فقد تألق اللاعب الجنوب السوداني ماجور ماجاك الذي شكل ارباكاً لهجوم نادي الحكمة.