في إنجاز طبي لافت يفتح آفاقاً جديدة في مواجهة أمراض السرطان، ابتكر البروفيسور فيليب أ. سالم، رئيس مركز سالم للسرطان في هيوستن – الولايات المتحدة، بروتوكولاً علاجياً ثورياً أطلق عليه اسم "ICTriplex".

يرتكز هذا العلاج على الجمع المتزامن بين العلاج المناعي (Immunotherapy) والعلاج الكيميائي (Chemotherapy) والعلاج الموجّه (Targeted Therapy) ضمن خطة شخصية تُصمَّم لكل مريض وفق حالته الخاصة. ورغم أنّ الأدوية المستخدمة في هذا البروتوكول حاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) كل على حدة، إلا أن الجمع بينها في نهج واحد لم يحصل بعد على اعتماد رسمي كامل، ما يجعل هذه التجربة فريدة من نوعها في ميدان الأورام.

وقد حقّق البروتوكول نتائج مذهلة، حيث سجّل المرضى الذين تلقّوا هذا العلاج نسبة استجابة تخطّت 95%، لا سيما في سرطانات الرئة والبنكرياس التي تُعدّ من الأصعب علاجاً والأكثر فتكاً. هذه النتائج تعكس نقلة نوعية في فرص الشفاء وإطالة عمر المرضى، وتفتح الباب أمام مقاربة جديدة في مكافحة السرطان.

ويؤكد البروفيسور سالم أنّ الهدف الأسمى من هذا الابتكار هو أن يصبح العلاج متاحاً على نطاق أوسع خارج نطاق مركزه في هيوستن، لافتاً إلى أنّه يعمل على تدريب الجيل الجديد من أطباء الأورام وتعريفهم بهذه التقنية الثورية في طب السرطان، بما يمهّد لاعتمادها في مراكز علاجية حول العالم خلال السنوات المقبلة.

ويُجمع خبراء الطب على أنّ بروتوكول ICTriplex قد يشكّل بداية مرحلة جديدة في الطب الشخصي للسرطان، حيث لم يعد العلاج محصوراً بنهج واحد، بل بتركيبة متكاملة تستهدف المرض من عدة جهات، وتُعطي الأمل لمرضى كانوا حتى الأمس القريب في مواجهة مستعصية.