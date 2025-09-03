علمت "اللواء" من مصادر رسمية أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور لبنان الأحد المقبل ومعها قائد القيادة الوسطى الأميركية للجيش الاميركي الجنرال مايكل كوريللا، لكن زيارتها ستكون ذات طابع أمني حيث تلتقي قائد الجيش وقيادات أمنية أخرى وأعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار (ميكانيزم) لمواكبة خطة الجيش لجمع السلاح والوضع الجنوبي، والبحث في احتياجات الجيش ليتمكن من مواصلة مهامه.



ووفق المصادر، لم تطلب أورتاغوس حتى يوم أمس، مواعيد مع الرؤساء المسؤولين السياسيين لكنها قد تطلب لاحقا.