عادت لجنة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة إلى محافظة السويداء، استكمالًا لعملها الاستقصائي الرامي إلى التحقيق في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة في تموز الفائت، تمهيدًا لإعلان نتائج التحقيق وتحديد المسؤولين عنها في تقرير رسمي سيُنشر في وسائل الإعلام، خلال الأشهر المقبلة.

ووفق معلومات جريدة "الأنباء" الإلكترونية، فإن فريق اللجنة عقد اجتماعاتٍ متفرّقة مع عدد من أبناء المحافظة، كما نظّم زيارات ميدانية شملت عدّة بلدات. واستمع الوفد الدولي كذلك إلى شهادات مواطنين نزحوا عن قراهم.

المصدر: الانباء الالكترونية