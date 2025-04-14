دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى "استبعاد" حركة حماس من قطاع غزة و"إصلاح" السلطة الفلسطينية، من أجل "التقدّم نحو حل سياسي قائم على دولتين".

وقال الرئيس الفرنسي في منشور على منصة "إكس" بعد محادثة هاتفية مع عباس: "من الضروري بناء إطار لليوم التالي: نزع سلاح حماس واستبعادها، ووضع نظام حوكمة يتمتع بالمصداقية وإصلاح السلطة الفلسطينية".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس ناقش مع ماكرون في اتصال هاتفي اليوم، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن الرئيسين أكدا على "ضرورة وقف إطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وبحسب الوكالة، أكد الرئيسان أيضاً على "أهمية تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، والذهاب إلى تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية".

وجاءت المحادثات بين الزعيمين غداة انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقف ماكرون من القضية الفلسطينية.

وكان ماكرون أعلن أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في حزيران (يونيو) المقبل، لكن نتنياهو رأى أن تصريحات ماكرون جعلته يرتكب "خطأ جسيماً"، حسب تعبيره.

في سياق آخر، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحافيين، اليوم الاثنين، إن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن ما يحدث الآن يتجاوز الدفاع المتناسب عن النفس".