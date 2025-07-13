أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن مستقبل أمن أوروبا تحدده “قدرتنا على مواجهة التهديد الروسي”.

وقال الرئيس الفرنسي في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: “الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945″، مضيفاً “لم يحدث من قبل أن كانت السلام في قارتنا مرهونة بهذا القدر بقراراتنا الحالية”.

كما تابع “لنكن واضحين.. الأوروبيون عليهم ضمان أمنهم بأنفسهم”، مضيفاً ” علينا بناء عمود أوروبي حقيقي للناتو أمام حالة اللا يقين لدى الحليف الأميركي”.

وبين الرئيس الفرنسي أن ميزانية بلاده الدفاعية ستصل عام 2027 إلى 62 مليار يورو أي ضعف ما كانت عليه عام 2017.