أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، استعداد بلاده للعب دور فاعل في قوة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، مشيداً بجهود الولايات المتحدة وبقية الوسطاء في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب.

وقال ماكرون، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري حول غزة في باريس بحضور وزراء خارجية 5 دول أوروبية و5 دول عربية، إن وقف الحرب كان "من مصلحة الشعب الإسرائيلي"، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق. وأضاف أن اجتماع باريس يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأميركية لضمان استمرار مسار السلام.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة"، مؤكداً أن فرنسا ستواصل دعم أي جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

"الساعات المقبلة ستكون حاسمة"

وأوضح ماكرون، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الخاص بغزة المنعقد في باريس، أن مسار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واضح ويجب الالتزام به لضمان نجاح عملية السلام، مضيفاً أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة".

كذلك أشار الرئيس الفرنسي إلى أن "السلام كان هدفنا المشترك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، مشدداً على ضرورة تعزيز المساهمة الدولية في مجالات الحوكمة والأمن وإعادة إعمار القطاع، واعتبر أن "وحدة غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية أمر أساسي ويجب وضع جدول زمني واضح لتحقيقها".

"لا مستقبل لحركة حماس"

وأكد ماكرون أنه "لا مستقبل لحركة حماس وسلاحها في غزة"، داعياً إلى نزع سلاحها كشرط لإقامة سلام دائم، كما شدد على أهمية نشر قوة دولية لتعزيز الاستقرار في القطاع، ضمن إطار أممي واضح لحفظ السلام، مؤكداً استعداد فرنسا للمشاركة في هذه القوة.

في سياق متصل، دعا ماكرون إلى تسهيل مشاركة المؤسسات الدولية في إعادة إعمار غزة، منتقداً الاستيطان الإسرائيلي الذي وصفه بأنه "يشكل تهديداً خطيراً لدولة فلسطين ويتناقض مع القانون الدولي ومع خطة ترمب للسلام"، مضيفاً أن "تسريع وتيرة الاستيطان لا علاقة له بحماس وإنما يقوّض فرص الاستقرار الإقليمي".

من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة سبل مساهمته في خطة السلام بغزة، مضيفة قبيل المؤتمر أن "هذه أفضل فرصة لدينا".

وكانت إسرائيل وحركة حماس قد وقعتا في وقت سابق اليوم اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.