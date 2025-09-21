أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تقدم على فتح سفارة لها في فلسطين إلا بعد الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، بُثت اليوم الأحد، إن الإفراج عن الرهائن "شرط واضح قبل أن نقيم سفارة".

كما أكد أن الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل الوحيد للحل السياسي.

يأتي تصريح ماكرون في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة، بعد إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

واعتبر نتنياهو أن إقامة دولة فلسطينية "لن يتحقق"، متهماً القادة الأجانب بمنح "جائزة" لحركة حماس.

وفي بيان غاضب، قال نتنياهو: "لن يحدث... لن يتم تأسيس دولة فلسطينية غرب نهر الأردن"، مضيفاً أنه سيعرض الموقف الإسرائيلي بعد زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

"مكافأة لحماس"

من جانبها، دانت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ نحو عامين قرار لندن وكانبيرا وأوتاوا، معتبرة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "يغض الطرف عن معاناة 48 رهينة".

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إن "منح مثل هذه المكافآت السياسية دون تأمين عودة جميع أحبائنا يمثل فشلاً كارثياً سيضر بالجهود المبذولة لإعادتهم إلى الوطن".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وصفت الاعتراف بدولة فلسطينية بأنه "مكافأة لحماس"، مشيرة إلى أن قادة الحركة أنفسهم يقرون علناً بأن هذا الاعتراف "ثمرة لمذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وتعكس الخطوة المنسقة من قبل دول الكومنولث الثلاث استياء متزايداً من سلوك إسرائيل في حرب غزة، ومن سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تعرقل أية جهود لإقامة دولة فلسطينية، بما في ذلك التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى للاعتراف خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، من بينها فرنسا التي تُعد، مثل بريطانيا، من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.