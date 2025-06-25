أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "خوض حرب تجارية بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمثابة "شذوذ"، موجها رسائل لنظيره الأميركي دونالد ترامب، عقب قمة تعهد خلالها القادة الأوروبيون، زيادة إنفاقهم الدفاعي استجابة لطلب ترامب، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين في لاهاي: "لا يمكننا، بين الحلفاء، القول إنه يجب إنفاق المزيد على الدفاع وخوض حرب تجارية داخل الناتو، إنه شذوذ".

وأضاف "هذا الجهد الجماعي، وخصوصا من جانب الأوروبيين، يفرض بوضوح سلاما تجاريا، أي ازالة كل الحواجز الجمركية الموجودة أو التي تم تشديدها"، داعيا إلى أن "اتباع هذه القاعدة بين جميع الحلفاء".

ورأى ماكرون أن "على الاتحاد الأوروبي الآن التوصل إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة". وأكد أنه أثار هذه القضية مع ترامب "في مناسبات عديدة"، وأيضا "علنا أمام آخرين" خلال هذه القمة.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن نظيره التركي رجب طيب إردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تطرقا "للأمر نفسه".

ولكن عندما سُئل عما إذا كان الرئيس الأميركي مستعدا لتلبية هذا الطلب، تهرّب من الإجابة قائلا: "اسألوه".

ورفض ماكرون مرارا التعليق على تصريحات ترامب.

وقال الرئيس الفرنسي باستياء: "ليست وظيفتي تفسير تصريحاته". ومع ذلك، لفت إلى "غموض يُحوط بالنص التأسيسي للحلف"، مؤكدا أنه "يجب عدم التشكيك فيه".

واعتبر ماكرون أن "الجهد الدفاعي الذي وعد به حلفاء الولايات المتحدة يتطلب الوحدة والاحترام"، داعيا "واشنطن خصوصا، إلى عدم نسيان حرب روسيا ضد أوكرانيا".

واشار الى ان بلاده "ستنجز خلال الأيام القليلة القادمة تقييمها الخاص للأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية، ثم تقارنها بالنتائج التي خلص إليها الحلفاء".

واوضح إنه "سيلتقي في وقت لاحق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في باريس لمناقشة أحدث تقييماته بهذا الشأن. وأضاف "نوشك على الانتهاء من تحليلاتنا وفق كل ما لدينا وبعدها سنطابق النتائج بتحليلات الدول المعنية الأخرى، الأمريكيين بالطبع، والدول الأوروبية الأخرى، والإسرائيليين".

وقال: "لدينا جدول زمني سار، ويجب اتخاذ القرارات بحلول الصيف".