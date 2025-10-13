أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى أنّ "السلام أصبح ممكناً بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة"، وذلك بعد أن أفرجت حركة "حماس" عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين، والتي نشرت لائحة أسمائهم.

وقال الرئيس الفرنسي عبر "إكس": "أشارك أسر الرهائن والشعب الإسرائيلي فرحتهم، بعد أنّ تمّ تسليم 7 رهائن إلى الصليب الأحمر".

وأضاف: "مع إطلاق سراحهم وإطلاق سراح الرهائن الثلاثة عشر الآخرين، يصبح السلام ممكناً لإسرائيل وغزة والمنطقة".

ولفت ماكرون إلى أنّ "فرنسا ستشارك في كل مرحلة من مراحل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب الشركاء العرب الذين ساعدت في حشدهم".

واعتبر ان "من المهم وجود إطار دولي قانوني للقوة الدولية في غزة يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دورا في المستقبل ولدينا دعم دولي كبير لمبادرتنا مع السعودية لحل الدولتين".