أعلن إيلون ماسك، حليف الرئيس دونالد ترمب قبل أن يختلف معه مؤخراً، السبت، تأسيس حزبه السياسي الذي أطلق عليه اسم «حزب أميركا»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكتب رئيس شركتي «تيسلا» و«سبيس إكس» على شبكته الاجتماعية «إكس»: «عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية»، مضيفاً: «اليوم، تم تأسيس (حزب أميركا) ليعيد لكم حريتكم».



ويأتي ذلك بعد يوم من توجيه ماسك سؤالاً لمتابعيه على منصة «إكس» عمّا إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.

وقال ماسك: «بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه!».

https://x.com/elonmusk/status/1941584569523732930?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1941584569523732930%7Ctwgr%5E2c3965852037043acb4da0e1a175f6d0c4620049%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.akhbaralyawm.com%2Fnews%2F460275%2FC2ABD8ADD8B2D8A8-D8A3D985D98AD8B1D983D8A7C2BB...-D985D8A7D8B3D983-D98AD8B9D984D986-D8AAD8A3D8B3D98AD8B3-D8ADD8B2D8A8-D8B3D98AD8A7D8B3D98A-D8ACD8AFD98AD8AF