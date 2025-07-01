قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه "إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق فإنه سيعلن عن تشكل حزب "أميركا" في اليوم التالي.

وأضاف في منشور على "إكس": "بلادنا تحتاج إلى بديل عن احتكار الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حتى يحصل الشعب أخيرًا على صوت حقيقي يمثل إرادته".

وفي سلسلة من المنشورات الحادة على منصة X (تويتر سابقًا)، انتقد الملياردير الشهي بشدة الإنفاق الحكومي المتزايد، واصفًا الحزب الحاكم في "الدول ذات الحزب الواحد" بـ "حزب الخنزير البدين" في إشارة ربما إلى الحزب الجمهوري بسبب رفع سقف الدين بمبلغ قياسي قدره خمسة تريليونات دولار.

وقد عبر ماسك عن استيائه من هذا القرار، مشددًا على ضرورة ظهور حزب سياسي جديد "يهتم حقًا بالشعب".

إهدار للمال

تأتي هذه التصريحات في سياق انتقاداته المستمرة لما يعتبره إهدارًا للمال العام وتضخمًا في الدين القومي.

وفي منشور آخر، وجه ماسك رسالة قوية لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا لصالح زيادة الدين، قائلاً: "كل عضو في الكونغرس قام بحملة لخفض الإنفاق الحكومي ثم صوت فورًا على أكبر زيادة دين في التاريخ يجب أن يخجل ويطأطئ رأسه عارًا!"، مضيفًا: "وسوف يخسرون انتخاباتهم التمهيدية العام المقبل إذا كان هذا آخر شيء أفعله على هذه الأرض".

وتعكس هذه التصريحات قلق ماسك المتزايد بشأن الاستقرار المالي لأميركا ، وتأتي في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات العالمية تحديات مالية كبيرة.

وعلى الرغم من عدم وجود أي ذكر مباشر أو تحدٍ لـ "ترامب" في هذه المنشورات، إلا أن انتقادات ماسك للإنفاق الحكومي المتزايد وسقف الدين يمكن أن تُفسر على أنها دعوة لإعادة التفكير في السياسات المالية الحالية، بغض النظر عن الإدارة أو الحزب الحاكم.

ويعتبر ماسك من الشخصيات المؤثرة التي تحظى بمتابعة واسعة وكان حليفا مقربا لترمب ، مما يضيف وزنًا لتصريحاته حول القضايا الاقتصادية والسياسية.