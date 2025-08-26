وقع مساء أمس حادثا تدهور سيارتين، الأوّل في المعيصرة ونتج عنه إصابة امرأة حامل جرى نقلها من قبل عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى سان جون للمعالجة.

والثاني في الكفور ونتج عنه وفاة الشاب الثلاثيني مارفن غانم وهو الوحيد لأمه وأبيه وأخته والمعروف بكتابته الشعر.

وغصت مواقع التواصل بالمنشورات عن مارفن فكتب الخوري طوني بو عسّاف

"مارفن غانم...

لم تكن التلميذ الذي عبر...

ولا رقم في اوراق ثانوية جونيه الرسمية...بل كنت علامة فارقة تاركا في قلبنا الأثر... وانت عنوان السلام والآدمية والذكاء والتهذيب... كتبت حروف الشعر يوم كنت على مقاعد الدراسة.. رأتك عيناي تنطلق في مسيرة الحياة... فرحت بك وانت السائر في خطى ثابتة... اليوم استودعك بين يدي يسوع ومريم لتغمرك أجنحة الرحمات... اغدق الرحمان على والديك وشقيقتك الصبر والعزاء... والى اللقاء في دنيا البقاء...".

وكتب أحد الأصدقاء:

مارفن شربل غانم

أسَفي على موتٍ صار رخيصاً على طُرقات بلادي. حُزني على وداعِك كما حُزني ودموعي على فِراق أمي وابي منذ سنوات. كان اللقاء معك مُفعَما بالتواضع المسيحي على خُطى المُعلِّم الأول يوم كُنا نلتقي في رعيتي "حارة صخر-جونيه" على موائد الشِعرِ والأدب والكلمة العابِقة بالنور والبخور.

"مارفن" رحَلتَ باكِراً وبعيدا إلى لقاء وجهِ الرب المًنير من دون إنذار مُسْبَق. أخبرنا من فوق كيف تركتَ عَبَق التُراب للعبور والظَفَر بالمجد ُالأبدي.

رَحلَ "مارفن" ورحَلَ معَه لُغزُ الأرض والحياة الأرضية الفانية.

أيها المسيح إلَه الموت والحياة أرجوك أن تَمْسَح دمعة الاب الحزين والأم الثكلى والأخت المصدومة وأخبِرهٌم أنَّ الشَوق إلى الملكوت الأبدي أضمَن وأحلى من فُتات العَيش الأرضي. ضيعانَك "مارفن غانم" وضيعان الشباب الأوادم.

إلى أن نلتقي، سلامي لك وصلّي لنا في حضرة الآب".