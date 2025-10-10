قالت المحامية أماتا مبارك، محامية الفنان اللبناني فضل شاكر، إن موكلها لا تربطه أي علاقة بموقوفين لدى السلطات، نافية هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن ملفه منفصل تمامًا عن قضية الشيخ أحمد الأسير، وفق تعبيرها.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن فضل شاكر بريء من التهم المنسوبة إليه، مشددة على أنه يطلب محاكمة عادلة غير خاضعة لأي اعتبارات سياسية، على حد قولها.

وأشارت إلى أنه اتخذ قرار تسليم نفسه منذ مدة، إلا أنه كان ينتظر الوقت المناسب لذلك، معتبرة أن اللحظة قد حانت لمعالجة قضيته ضمن مناخ قضائي نزيه.

وأكدت أن كل المؤشرات تدل على أن المرحلة الراهنة لن تشهد تسييساً في التعاطي مع الملف، ما يعزز فرص نيل شاكر محاكمة عادلة تنظر في الوقائع بعيدًا عن التجاذبات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزامن مع تداول أنباء ومعلومات غير مؤكدة بشأن حصول فضل شاكر على البراءة، بعدما سلم نفسه قبل أيام إلى السلطات اللبنانية.

وكان نجل الفنان، محمد فضل شاكر، قد أكد في تصريحات سابقة براءة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن الحكم الذي صدر عام 2018 لم يحظَ بتغطية إعلامية كافية في حينه.