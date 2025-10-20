بعد عملية السطو التي نفذها 4 لصوص، قاموا خلالها بسرقة حلي "لا تقدر بثمن"، من متحف اللوفر في باريس يوم الأحد، كثرت التساؤلات حول ما سيفعلونه بتلك القطع.

في هذا الإطار، أوضح خبير سابق في جرائم الفن بمكتب التحقيقات الفيدرالي أن العصابة التي نفذت عملية سطو على متحف اللوفر وسرقت بعضاً من أشهر جواهر التاج الفرنسي قد ينتهي بها الأمر إلى صهر المسروقات.

كما أشار الخبير تيم كاربنتر لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أن فريق اللصوص الذي يقف وراء هذه العملية "الصادمة" كان يركز على "الكنوز ذات القيمة الثقافية والتاريخية الهائلة".

وقال: "كانوا يعرفون تماماً ما يريدون، وأدركوا قيمة هذه القطع وأهميتها الثقافية. كما أدركوا أن هذا الأمر بالغ الأهمية للشعب الفرنسي"، لافتاً إلى أن "الأمر المروع أيضاً هو أن السرقة وقعت نهاراً بينما كان المتحف مفتوحاً".

كذلك بيّن كاربنتر أنه يمكن صهر أو تفكيك القطع المسروقة، مضيفاً أن اللصوص "سيستخرجون أحجاراً من التيجان، ويقطعون الأحجار، ثم يسوّقونها كل على حدة".