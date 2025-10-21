تظاهر مئات الأشخاص الاثنين في لاباز احتجاجا على انتخاب الرئيس الجديد رودريغو باز من اليمين الوسط، منددين بعمليات غش قد تكون شابت الاقتراع ومطالبين بتدقيق بالنتائج.



وفاز خبير الاقتصاد رودريغو باز البالغ 58 عاما في الدورة الثانية للانتخابات الأحد محققا 54,5 % من أصوات الناخبين ومتغلبا على منافسه والرئيس اليميني السابق خورخي كيروغا الذي تولى الرئاسة بين 2001 و2002.



وهنأ كيروغا منافسه معلنا في الوقت ذاته أن عمليات تدقيق بمحاضر مراكز الاقتراع ستحصل في الأيام المقبلة بعد اتهامات بحصول تزوير.



وتسري ادعاءات بهذا الخصوص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون توفير أي دليل على حصولها حتى الآن.