المركزية- نظّمت كلية العلوم الطبيّة في الجامعة اللبنانية مؤتمراً حول "الاضطرابات الالتهابيّة والمناعيّة للجهاز العصبي" في قاعة المؤتمرات التابعة للكلية ضمن حرم المبنى الجامعي المركزي في الحدث، شارك فيه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان العميد السابق لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية البروفيسور بيار يارد، العميدة الحالية للكلية البروفيسور سعدى علامة، رئيس دائرة الأمراض العصبية في الكلية البروفيسور عبدالله رحباني، البروفيسور أيمن طرباه من جامعة Paris Saclay الفرنسية، عدد من رؤساء الأقسام في الكلية، ومحاضرون من مختلف كليات الطب في لبنان.

وحضر المؤتمر حشد من الأطباء من مختلف الاختصاصات، وأطباء متدرّبون ومقيمون، وطلاب برنامج الـ"ماستِر" في علوم الأعصاب.

رحباني..

بدايةً النشيد الوطني ونشيد الجامعة، ثم ألقى البروفيسور رحباني كلمة ترحيبية شكر فيها "كل مَن ساهم في إنجاح هذا المؤتمر العلمي الرائد"، وشكر البروفيسور يارد على حضوره، مثنياً على "دوره الكبير بصفته عميداً سابقاً لكلية الطب"، مؤكداً "أنه ترك بصمة واضحة في تطوير التعليم الطبي وتعزيز السياسات الصحيّة، ما أكسبه احتراماً وتقديراً واسعاً لدى الزملاء والطلاب وقادة القطاع الصحي".

يارد..

ثم كانت كلمة للبروفيسور يارد لفت فيها إلى أن "تنظيم مثل هذا المؤتمر يؤكد على أهمية الجامعة اللبنانية وجهوزيّتها لمواكبة التطوّر بالرغم من كل التحديات والصعوبات، كما أنه يشكّل فرصة للتعاون البنّاء وتبادل الخبرات ما بين الأطباء مما يساعد في تأمين أفضل عناية لمرضانا على مستوى الوطن".

المحاضرات..

بعد ذلك، انطلقت المحاضرات المتخصّصة بالاضطرابات الالتهابيّة والمناعيّة للجهاز العصبي، وتمحورت حول الطرق التشخيصيّة الحديثة لهذه الأمراض، والعلاجات الحديثة في هذا النطاق.