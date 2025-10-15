ذكرت وسائل إعلام إسبانية، الأربعاء، أن مسؤولين داخل نادي برشلونة غاضبون من مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، بسبب مشاركته في مباراة دولية وهو مصاب.

وأكمل ليفاندوفسكي مباراة بولندا ضد ليتوانيا في تصفيات التأهل لكأس العالم 2026، رغم الآلام التي شعر بها في الشوط الأول.

ومع إحساسه بالألم خلال الشوط الأول في نفس العضلة التي أصيب فيها ببداية الموسم الحالي، قرر ليفاندوفسكي استكمال المباراة بعدما ضمّد فخذه.

وبعد المباراة، تفاقمت إصابة المهاجم المخضرم، وأعلن النادي الكتالوني فيما بعد أن لاعبه تعرض لـ”تمزق في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر”، من دون تحديد مدة غيابه، لكن تقارير إعلامية رجحت ابتعاده من 4 إلى 6 أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب ليفاندوفسكي عن 6 مباريات، أبرزها الكلاسيكو ضد ريال مدريد على أرضية “سانتياغو برنابيو”، في 26 أكتوبر الجاري.

وأثارت الإصابات التي لحقت بلاعبي النادي في فترة التوقف الدولي غضب مسؤولي برشلونة، وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية، لكنهم لاموا ليفاندوفسكي (37 سنة) على التقصير في العناية بجسده، علما أن الإصابات تكون أكثر شيوعا في هذا العمر.

ويفتقد برشلونة أصلا عددا كبيرا من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة، على رأسهم لامين يامال وفيرمين لوبيز ورافينيا وداني أولمو وغافي، والحارسان جوان غارسيا ومارك أندريه تير شتيغن.

ويحوم الشك أيضا حول مشاركة فيران توريس في مباراة السبت ضد جيرونا، بعد انسحابه من معسكر منتخب إسبانيا بسبب إصابة عضلية.