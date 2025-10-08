قال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ربما يرشح رئيس وزراء جديداً خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، مضيفاً أن احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يتضاءل.

وأوضح لوكورنو لقناة (فرانس 2) "أبلغت رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

أكد لوكورنو أن مهمته قد "انتهت".

وأجرى سيباستيان لوكورنو منذ الثلاثاء، وعقب تقديم استقالته كرئيس للحكومة، مشاورات "الفرصة الأخيرة مع القوى السياسية، بتكليف من الرئيس ماكرون من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية.

وأشار إلى أن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما تبيّن له في ختام المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الأحزاب المختلفة في مسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة.

وأبرز: "ما ينقصنا هو القدرة على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان".

ويرى لوكورنو، في الحوار ذاته، أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "منفصلة تماما عن الطموحات الرئاسية".

وأوضح ذلك بالقول: "الوضع صعب بما فيه الكفاية. نحن بحاجة إلى فريق يقرر في النهاية العمل بجدّ واجتهاد لحل مشاكل البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية".

كما أشار إلى أن "الموقف بشأن نظام المعاشات لا يزال أحد أكبر النقاط الشائكة.. ومن الصعب القول إن النقاش غير ضروري.. سيتعين علينا مواصلة العمل على قضية المعاشات".