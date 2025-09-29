Sep 29, 2025 10:14 AMClock
"لوفتهانزا" تعتزم شطب 4 آلاف وظيفة!

تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران شطب 4 آلاف وظيفة إدارية بحلول عام 2030، حسبما أعلنت الشركة اليوم الاثنين في ميونخ.

وأوضحت الشركة خلال يوم أسواق رأس المال في ميونخ أنّ "العمليات التي كانت تتولاها هذه الوظائف سيُجرى رقمنتها وأتمتتها والدمج بينها. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت لوفتهانزا رفع أهدافها المالية متوسطة الأجل".

وتهدف أكبر شركة طيران في أوروبا، والتي يعمل بها حوالي 103 آلاف موظف، إلى تحقيق ربح تشغيلي (الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب) يتراوح بين 8 في المئة و10 في المئة من الإيرادات مستقبلا. وكان الهدف السابق يبلغ 8 في المئة.
 

