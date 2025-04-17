قبل أيام من جولة ثانية مرتقبة، السبت القادم، من المحادثات التي شهدتها سلطنة عمان بين وفد أميركي وآخر إيراني، علّقت طهران على الجولة الأولى.

"لن يستغرق التوصّل لاتفاق وقتاً طويلاً"

فقد صرّح معاون الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية، وعضو الوفد المفاوض الإيراني، كاظم غريب ‌آبادي، بأنه من المبكر إصدار الأحكام الآن.

رغم ذلك، رأى أنه في حال دخل الطرف المقابل الجولة الثانية كما فعل في مسقط في إشارة منه إلى الأميركيين، فلن يستغرق التوصّل إلى اتفاق وقتاً طويلاً، وفق رأيه.

كما لفت خلال مقابلة خاصة مع التلفزيون الإيراني الأربعاء، إلى أن إيران لم تكن لديها نقاطاً محورية في الجولة الأولى من المفاوضات، ولهذا انتهت في أقل من ثلاث ساعات، موضحاً أنها فقط أبلغت الطرف المقابل بخطوطها الرئيسية، وفق كلامه.

خلافات بين أميركا وإيران قبيل انعقاد الجولة الثانية من المحادثات النووية

ورأى أن الجولة الأولى من المفاوضات كانت تهدف إلى تقييم الطرفين لبعضهما البعض، ومعرفة ما إذا كان هناك جدّية متبادلة للتوصل إلى اتفاق أم لا، معتبراً أن المفاوضات هي عملية متواصلة، ويجب أن يرى فيها كل طرف كيف سيتصرف الطرف الآخر في الجولات القادمة.

كذلك كرر غريب أبادي مقولة المرشد بخصوص موقف إيران من المفاوضات فقال: "لسنا متفائلين بشكل مفرط، ولسنا متشائمين بشكل مفرط أيضاً".

وعلّق المسؤول الإيراني على تكرار الطرف الأميركي شرط أن على إيران ألا تصل إلى السلاح النووي، مشددا على أنها لا تسعى لذلك مطلقًا، ولفت إلى أن طهران دخلت في عهد أوباما، بمفاوضات بشأن موضوع التخصيب، مشددا على أنها لم تتخلّى عن هذا الحق، ولن نتخلى عنه، وفق تعبيره.

إلى ذلك، رأى أن التوصّل إلى تفاهم هو أمر مفيد للطرفين.

وأضاف معتبراً أنه مكانة ويتكوف في الولايات المتحدة أعلى من مستوى الوزير، في إشارة منه إلى مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، الذي مثّل الولايات المتحدة في الجولة الأولى من محادثات إيران يوم السبت الماضي في عُمان.

وتابع قائلاً: "ويتكوف أجرى محادثات استمرت خمس ساعات مع الرئيس بوتين نفسه".

أتى هذا بعدما أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن مسار المفاوضات يسير بشكل طبيعي واعتيادي.

كما أضاف خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أن شؤون البلاد "تدار وتتابع ضمن مسارها الطبيعي دون أن تتوقف ولو لثانية واحدة عند هذه القضايا والمباحثات".

فيما عبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع أميركا، قائلاً: "نرحب بطبيعة الحال بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة"، وفق ما أفادت وكالة "إرنا".

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوقت سابق من الأربعاء، أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

واعتبر أن "مواصلة الطرف الأميركي تصريحاته المتناقضة ستزيد الظروف صعوبة". إلا أنه رأى أنه "إذا كانت المحادثات في أجواء متكافئة يسودها الاحترام فستمضي قدماً".

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كما جاءت بعدما أوضح المرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، أنه ليس "متفائلاً أو متشائماً أكثر مما ينبغي" حيال المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

لكنه أشار إلى أنه لا يزال متشائماً تجاه واشنطن".

كذلك حذر من ربط قضايا البلاد بهذه المفاوضات، قائلاًً: "لا تكرروا الخطأ الذي ارتُكب في الاتفاق النووي"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم بين طهران والدول الغربية عام 2015.

"إيجابية وبناءة"

وكان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التقى عراقجي في مسقط السبت 12 أبريل، حيث أجريا محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية، واصفين إياها بالإيجابية والبناءة.

في حين يتوقع أن تعقد جولة ثانية، السبت المقبل، في عمان أيضاً، حسب ما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على الرغم من أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أعلن أنها ستعقد في روما.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مساء الاثنين الفائت عن استيائه من وتيرة المحادثات مع إيران. وقال خلال لقاء في المكتب البيضاوي مع نظيره السلفادوري نجيب بوكيلي: "أعتقد أنهم يماطلوننا".

كما لوح مجدداً بالخيار العسكري في حال فشل المفاوضات، إذ ألمح إلى إمكانية ضرب المنشآت النووية حين سئل عن ذلك.

يذكر أن ترامب انسحب خلال ولايته الأولى في عام 2018 من اتفاق 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمدة عام بعدها، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها بموجبه. ووصف حينها هذا الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما، بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه" مع إيران.

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في حين كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها صدر في فبراير الفائت (2025)، أن امتلاك طهران لليورانيوم المخصب يقدر بـ274.8 كلغ بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 3.67% التي حددها اتفاق 2015، وبذلك صارت أقرب إلى عتبة 90% المطلوبة للاستخدام في صنع السلاح النووي.

المصدر: العربية