المركزية- إستعداداً لبطولة لبنان في كرة السلة، تقام بطولة تحضيرية تمتد ليومين ابتداء من يوم السبت المقبل في مجمع نهاد نوفل في الزوق.

وأطلق الإتحاد اللبناني لكرة السلة دورة ال "Challenge Cup" التي تقام للمرة الأولى تحضيراً للموسم الذي سينطلق في 18 من الجاري.

ويشارك في هذه الدورة التحضيرية الأندية التي احتلت المراكز ال4 من البطولة الموسم الماضي، وهي الحكمة، الانطونية بعبدا، هومنتمن وبيروت فيرست، فيما إمتنع حامل اللقب نادي الرياضة عن المشاركة. والبرنامج سيكون على الشكل التالي : مباراتان ستقامان يوم السبت، والمباراة النهائية يوم الاحد مساء في مجمع نهاد نوفل.

وقال رئيس إتحاد السلة اكرم الحلبي إن هذه الكأس ستُعتمد كل سنة قبيل انطلاقة الموسم السنوي وستقوم فقط على الأندية التي حلّت في المراكز ال4 الاولى.

من جهة أخرى، أعلن نادي المركزية جونية عن اطلاق فريقه للموسم المقبل، وذلك في حفل أقيم في ملعب المدرسة في جونية بحضور نائبي كسروان فريد هيكل الخازن ونعمة افرام. وكانت كلمة لرئيس النادي الأب ايلي سعادة شرح فيها اهداف النادي للموسم المقبل. ويذكر ان المركزية قد أبقى على عدد كبير من لاعبيه من الموسم الماضي ضمن تشكيلته للموسم الجديد.