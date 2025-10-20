

تُواصل اللبنانية أليس يمين بويز، المديرة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية، ترسيخ حضور لبنان والعرب على خارطة التميّز الصحي العالمي، بعد اختيارها للسنة الثانية على التوالي ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى قادة الرعاية الصحية لعام 2025، حيث حلّت الأولى في لبنان والثالثة والاربعين على مستوى الشرق الأوسط. إنّ هذا الإنجاز يتجاوز التكريم الفردي، ليُشكّل رسالة واضحة مفادها أنّ الدول العربية اليوم تقود مستقبل الرعاية الصحية، وتضع رؤيتها الخاصة نحو عالم أكثر ابتكاراً واستدامة. منذ تولّيها منصب المديرة التنفيذية عام 2016، قادت بويز عملية إعادة هيكلة شاملة جعلت الاتحاد اليوم المنصة العربية الأبرز للقطاع الصحي، بما حقّقه من مصداقية وتميّز منقطع النظيرعلى المستويين العربي والدولي. وقد شكّل عام 2025 محطة تاريخية في مسيرتها ومسيرة الاتحاد، إذ اتخذ الاتحاد صفة مراقب في منظمة الصحة العالمية، ووقّع مذكرة تفاهم شاملة مع منظمة الصحة العالمية – إقليم شرق المتوسط، ارتكزت على أربعة محاور مفصلية: الاعتماد والجودة وسلامة المرضى، الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، مرونة واستدامة المستشفيات، وتطوير بناء القدرات في المستشفيات العربية. وهو إنجاز جديد يعزّز جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص في المنطقة. كما أطلقت بويز سلسلة من الشراكات العربية والعالمية البارزة، من أبرزها مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية لتعزيز بناء القدرات في القوى العاملة، ومع المجلس العالمي للسياحة الصحية لوضع معايير متميّزة للمستشفيات العربية، ومع معهد بيريل في الولايات المتحدة لنشر ثقافة تجربة المريض، ومع معهد ميناسا للأبحاث في شيكاغو لدعم السياسات الصحية وتعزيز الابتكار العادل.