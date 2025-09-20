أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت وصلت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا إلى طريق مسدود.



وكثّفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا، حيث أطلقت مئات المسيّرات والصواريخ ليل الجمعة السبت.



وكان ترامب أصدر إنذارات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مهدّدا بفرض المزيد من العقوبات على موسكو، بهدف دفعه إلى إبرام تسوية. ورغم أنّ بوتين لم يقدم أي تنازلات، لم ينفّذ ترامب تهديداته.



وكشف زيلينسكي لمجموعة من الصحافيين من بينهم مراسلو وكالة فرانس برس، أنه سيعقد "اجتماعا مع رئيس الولايات المتحدة" خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.



وأشار الرئيس الأوكراني الذي بقيت تصريحاته محظورة حتى السبت، إلى أنّه سيناقش العقوبات التي تطالب كييف واشنطن بفرضها على موسكو.



وقال "أعتقد أنّنا نضيّع الكثير من الوقت إذا انتظرنا ولم نفرض عقوبات أو لم نتخذ إجراءات".

