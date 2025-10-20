المركزية- مباراة حماسية أخرى منتظرة ضمن المرحلة الأولى في بطولة لبنان لكرة السلة تجمع اليوم نادي الرياضي على أرضه ونادي حراجل عند الساعة 4h45، وتنقل وقائعها محطة MTV.

ويبدأ النادي الأصفر بطل لبنان مشواره في البطولة هذا الموسم بلقاء سهل يجمعه بحراجل في المنارة، علماً أن الرياضي كان حافظ على أغلب لاعبيه في تشكيلته للدفاع عن لقبه بإستثناء وائل عرقجي الذي التحق بصفوف نادي العلا السعودي، لكن من المرجح أن يعود في الأدوار النهائية للبطولة بعد انتهاء موسمه في المملكة.

وفي إطار بعض التعديلات الطفيفة في صفوفه، إستقدم الرياضي لاعب بيروت السابق سيرجيو درويش الذي بدوره سيلتحق بالقلعة الصفراء بعد انتهاء موسمه في اليابان.

وإضافة الى لقاء الرياضي، يواجه اليوم نادي هومنتمن على أرضه نادي هوبس عند الساعة 9h00 مباشرة على صفحة MTV على فايسبوك، مع العلم أن الجولة الأولى تختتم غداً في لقاء على ارض ملعب غزير يجمع الحكمة بالوافد الجديد نادي شباب البترون عند الساعة 4h45 مباشرة عبر شاشة MTV.

الى ذلك، تمكن نادي NSA من خطف فوز ثمين خارج أرضه على حساب نادي بيروت فيرست بنتيجة 92-97، فيما تمكن نادي المركزية جونية من الفوز على أرضه في مباراته الافتتاحية امام نادي الأنترانيك بنتيجة 81-85.