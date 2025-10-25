أفاد مراسل mtv في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي أمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توجهه إلى ماليزيا، عند محطة التزوّد بالوقود في قاعدة العديد في قطر، حيث سيصعدان إلى متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، بحضور وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو.

