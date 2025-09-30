استقبل البابا لاون الرابع عشر في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس وزراء مملكة البحرين وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي اجتمع لاحقا إلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، في حضور نائب أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران Mirosław Stanisław Wachowski، الذي عينه الحبر الأعظم مؤخرا سفيراً بابوياً في العراق.

وصدر بيان عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي جاء فيه أنه "خلال المحادثات الودية التي جرت في مقر أمانة سر الدولة، بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والكاردينال بارولين، تم التعبير عن ارتياح الطرفين للعلاقات الثنائية الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي ومملكة البحرين، مع تأكيد أهمية تمتينها. وتناولت المباحثات أيضاً السياسة التي تنتهجها المملكة بهدف تعزيز الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين أتباع مختلف الديانات المتواجدة في المملكة".

ختم بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مؤكدا أن "الطرفين تطرقا أيضا إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الضرورة الملحة لوقف الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، والالتزام لصالح السلام بين جميع الأمم".

وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الى دولة حاضرة الفاتيكان والجمهورية الإيطالية الصديقة التقى وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني و وزير الصناعة والتجارة عبدالله عادل فخرو، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية الإيطالية أنطونيو تاجاني.

في بداية اللقاء رحب تاياني بوزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة، مشيدًا بالنتائج البناءة المثمرة للزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير سلمان إلى الجمهورية الإيطالية، واللقاء الذي عقده مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وأشار تياني إلى أهمية هذه الزيارة في توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، منوهًا بالتوقيع على شراكة التعاون والاستثمارات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز علاقات التعاون الثنائي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح فرص التعاون في مجالات حيوية عدة ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص إيطاليا على تنمية وتطوير شراكتها مع مملكة البحرين.

من جانبه عبر وزير الخارجية عن أهمية الزيارة الرسمية للامير سلمان إلى دولة حاضرة الفاتيكان والجمهورية الإيطالية، مشيدًا بـ "النتائج الطيبة التي أسفرت عنها ومردودها الإيجابي على جهود البلدين لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بينهما على كل المستويات".

وأكد الوزير اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها المتميزة والوثيقة مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن "زيارة الامير سلمان اليوم إلى روما، تأتي استكمالًا للمسار الحيوي للعلاقات بين البلدين"، مشيدًا بـ"نتائج اللقاء مع ميلوني، لما من شأنه ترسيخ الشراكة الثنائية وفتح آفاق واسعة للتعاون المشترك".

وأكد وزير الخارجية اهتمام مملكة البحرين بـ"تعزيز التعاون الثنائي والعمل معًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة لصالح جميع شعوبها، وتكريس قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني والتلاقي الحضاري بين الأديان والمعتقدات والثقافات".

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والسياحي والثقافي والعلمي، وأكد الوزيران "أهمية تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق المشترك في المحافل الدولية".

كما بحث الجانبان "مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذل لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف الحرب في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية الى أهالي قطاع غزة، والدفع بجهود إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وصولا إلى حل الدولتين".

شارك في الاجتماع سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الايطالية أسامة عبدالله العبسي، و سفير الجمهورية الايطالية لدى مملكة البحرين أندريا كاتالانو ، ورئيس قطاع التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية السفير سعيد عبدالخالق ، وطلال الحمر من سفارة المملكة في روما.

وقد اصدرت جمعية "الصداقة الإيطالية العربية" بيانًا رحبت فيه بزيارة وفد البحرين وأكدت "أهمية علاقة الجمعية المتينة مع المملكة".