كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، أن المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بباريس "لا تقدر بثمن".

وعثر على تاج الإمبراطورة أوجيني، وهو من بين المجوهرات التي سرقت الأحد في عملية سطو طالت متحف اللوفر، في جوار المتحف، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف وكالة فرانس برس.



والتاج العائد إلى زوجة نابليون الثالث، وهو من التيجان الإمبراطورية، يتألف من 1354 ماسة و56 قطعة زمرد، بحسب الوصف الذي نشره اللوفر على الإنترنت. وسُرقت صباح الأحد عدة قطع ثمينة للغاية من قاعة أبولو في أكبر متحف في العالم.

ووصف نونيز، في حديثه لقناة "فرانس أنتر"، ما شهده اللوفر بـ"السرقة الكبرى"، مضيفا أن اللصوص دخلوا المتحف من الخارج باستخدام رافعة وضعت على ظهر شاحنة لدخول "قاعة أبولو"، حيث ركزوا جهودهم على "خزانتين للعرض".

وأشار إلى أنهم سرقوا "مجوهرات لا تُقدر بثمن"، موضحا أن عملية السرقة دامت 7 دقائق فقط.

كما أكد وزير الداخلية الفرنسي عدم وقوع إصابات في متحف اللوفر. وقال: "كان من الضروري إجلاء الناس (...) بهدف الحفاظ على الأدلة ليتمكن المحققون من العمل بهدوء".

هذا وأقرّ نونيز بوجود "ضعف كبير في المتاحف الفرنسية"، قائلا "لا يمكننا منع كل شيء.. لكننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الجناة في أسرع وقت ممكن، وأنا متفائل".

وأضاف: "ليس من المُستبعد أن يكون الجناة أجانب".

وجاء تصريح وزير الداخلية الفرنسي اثر تنفيذ عدة لصوص عملية سطو على مجوهرات في متحف اللوفر في باريس، صباح الأحد، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ووقعت عملية السطو وفق التحقيقات الأولية ما بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، ويجري حاليا تقييم قيمة المسروقات.

واستخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمنشار كهربائي صغير، وفق مصدر أمني.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، على حسابها في منصة "إكس": "وقعت سرقة صباح اليوم عند افتتاح متحف اللوفر".

وأوضحت: "لم تُسجل أي إصابات. أنا موجود في الموقع برفقة موظفي المتحف والشرطة. التحقيقات جارية".

هذا وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في "سرقة منظمة وتآمر إجرامي لارتكاب جريمة". وقد أُسند التحقيق إلى "فرقة مكافحة اللصوص" التابعة للشرطة القضائية.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" أن حركة المرور متوقفة حول هرم اللوفر، وأن البوابات على ضفة نهر السين مغلقة.

وأعلن متحف اللوفر عبر موقعه الإلكتروني أنه أغلق أبوابه هذا الأحد "لأسباب استثنائية".

وقال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي: "وفقا لمعلوماتنا، وقع الحادث حوالي الساعة 9:30 صباحا من يوم الأحد. وأفادت تقارير بأن اللصوص وصلوا إلى المنطقة على متن دراجات نارية من طراز T-Max، وتمركزوا على جانب نهر السين من المتحف، حيث أعمال البناء جارية".

وتابع: "استولى اللصوص على مجوهرات، مستهدفين واجهات العرض لنابليون وبعض الملوك الفرنسيين، قبل أن يلوذوا بالفرار".