أشارت معلومات mtv إلى أنّه استناداً لتوصيات مجلس الدفاع الأعلى وقرار الحكومة، قام المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير وفي حضور مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي باستدعاء ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي وتم تبليغه تحذير الدولة اللبنانية لحركة حماس بوجوب الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس الأمن القومي في لبنان والالتزام بالقوانين اللبنانية وشروط الإقامة في لبنان وعدم القيام بأي اعمال عسكرية أو أمنية على الأراضي اللبنانية.

وأفادت معلومات mtv أنّ عبد الهادي تبلّغ التحذير وقال إن الحركة تلتزم توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقررات الحكومة والتعهد بعدم القيام بأي عمل يخل بالأمن الوطني والقومي اللبناني والسيادة اللبنانية والالتزام بالمحافظة عليهما والتقيد بالاتفاقيات التي تعقدها الدولة اللبنانية.

كما تعهّد عبد الهادي باسم قيادة "حماس" بتسليم المطلوبين الأربعة في حادثة إطلاق الصواريخ إلى مديرية الاستخبارات في الجيش خلال ٤٨ ساعة في حده الأقصى.

