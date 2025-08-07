المركزية- بداية ناجحة وموفقة للمنتخب اللبناني في كرة السلة في إطار كأس آسيا التي تقام في جدة، بعد فوزه على المنتخب القطري في أولى مواجهاته.

وبالرغم من البداية البطيئة للمنتخب اللبناني، تمكّن رجال الارز من الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 80_84 بفارق 4 نقاط حيث بقيت النتيجة متقاربة طيلة أشواط المباراة اذ لم يسمح المنتخب القطري بقيادة نجمه الأميركي المجنس برادون غودوين بإراحة المنتخب اللبناني، ومنعه من التقدم بفارق مريح حيث سجل اللاعب الأميركي 32 نقطة، وكان نجم المنتخب القطري في المباراة، علماً أن اغلب لاعبي منتخب قطر هم من المجنسين الأجانب وقلة منهم قطريون.

وتوّج اللاعب الاميركي المجنس لمنتخب لبنان ديدريك لاوسون أفضل لاعب في اللقاء حيث سجّل 12 نقطة وتألق خصوصاً في الربع الثالث من المباراة، فيما كان في رصيد كل من هايك ويوسف خياط 11 نقطة في اللقاء.

وستكون المواجهة الثانية للمنتخب اللبناني مساء الجمعة عند الساعة ال6 امام منتخب أستراليا الذي لم يخسر الى الآن اي مباراة في البطولة منذ سُمح للمنتخب الأسترالي ان يشارك في كأس آسيا بالرغم من أن استراليا ليست في القارة الآسيوية.