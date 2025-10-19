تم انتخاب لبنان عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) ومقره جنيف، وذلك بحضور ممثلين عن أكثر من خمسين دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد. وجرت الانتخابات خلال أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت هذا العام في العاصمة الكرواتية زغرب بالتزامن مع معرض ARCA الدولي للابتكار.

شارك ممثل لبنان في الاتحاد، ومدير مكتب الشرق الأوسط في IFIA، رضوان شعيب، في أعمال الجمعية العامة، حيث قدم عرضا حول برامج الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، ودور مكتب IFIA في الشرق الأوسط الذي يتخذ من الجامعة اللبنانية – بيروت مقرا له. كما تم خلال الاجتماع استعراض التقارير المالية والإدارية للمكتب.

وبعد عملية الاقتراع، فاز الأستاذ شعيب بعضوية اللجنة التنفيذية المؤلفة من 23 عضوا من بين 50 مرشحا يمثلون دولا مختلفة حول العالم. وتعد اللجنة التنفيذية في IFIA إحدى أهم الهيئات القيادية داخل الاتحاد، حيث تساهم في رسم السياسات العامة وتطوير المبادرات الاستراتيجية لدعم الابتكار والمخترعين حول العالم.

وأكد شعيب في تصريح له أن الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث تعمل منذ تأسيسها عام 2004 على ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في لبنان، خصوصا لدى فئة الشباب، وذلك من خلال "مباراة العلوم"، وبرامج تسجيل براءات الاختراع، والمشاركات الدولية في معارض الابتكار، إضافة إلى شراكات واسعة مع الجامعات والمؤسسات البحثية.

كما شدد على "الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب IFIA في الشرق الأوسط – بيروت في خدمة المبتكرين العرب"، حيث تم منح لقب "مخترع" رسميا للعديد من المبتكرين في لبنان وسوريا والسعودية والعراق وسلطنة عمان والكويت. وأعلن أن "مكتب بيروت سيشرف قريبا على افتتاح مكتب IFIA في القاهرة لخدمة المبتكرين في جمهورية مصر العربية".