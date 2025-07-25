تفوّق منتخب لبنان على منتخب سوريا (79 - 69)، مُحققاً فوزه الثالث في كأس بيروت الدولية لكرة السلة على ملعب مجمع نهاد نوفل في الذوق.

وانتهت الأرباع على الشكل التالي:

(12-17)، (24-26)، (15-15)، (18-21).

وكان لبنان قد فاز في مباراته الأولى في البطولة أمام منتخب الأردن بنتيجة 89-79، وفيمباراته الثانية أمام منتخب إيران بنتيجة 105-89.

في المقابل، خسر المنتخب السوري مباراته الأولى أمام منتخب مصر بنتيجة 66-77.

وفي مباراة أخرى أُقيمت اليوم، تغلّب المنتخب الإيراني على المنتخب الأردني بنتيجة 70-61.

وتُقام يوم الأحد المباراة الختامية بين لبنان ومصر عند الساعة 21:00 بتوقيت بيروت.

علماً أنّ خمسة منتخبات تُشارك في هذه البطولة الاستعدادية لكأس آسيا 2025 في المملكة العربية السعودية، وهي: لبنان ومصر وإيران والأردن وسوريا.