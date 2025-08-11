المركزية- تُستكمل فعاليات كأس آسيا في كرة السلة التي تقام في السعودية وتحديداً في جدة في لقاء يجمع لبنان واليابان في دوري ال 16 في إطار البطولة.

وبعد الخسارة التي مني بها لبنان امام كوريا الجنوبية بفارق 11 نقطة، سيحاول المنتخب اللبناني ان يظهر بصورة مختلفة عن المباراتين اللتين خاضهما أمام كل من استراليا وكوريا الجنوبية، لكن المهمة لن تكون سهلة اذ سيواجه منتخب الارز نظيره " الساموراي الياباني" الذي يعد من اقوى المنتخبات الآسيوية، حيث سيسعى لبنان الى تفادي الخسارة التي تعني ان مشواره انتهى في البطولة. ولأن ما من شيء مستحيل، سيحاول المنتخب الوطني القتال حتى اللحظات الاخيرة من المباراة التي ستقام عند الساعة ال6 من مساء غد في جدة.

وواجه المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش والمجنس الاميركي ديدريك لاوسون انتقادات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي اذ طالب البعض من الجمهور باقالة بيريسيتش من منصبه قبل مواجهة اليابان، وتعيين بدلاً عنه مدرب الرياضي احمد فران.