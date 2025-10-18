المركزية- في نهاية الاسبوع، تغيب السياسة جزئياً وينتقل الحدث الى الفاتيكان غداً مع احتفال إعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان الذي ينتمي إلى الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، وقد وصل اليها اليوم رئيس الجمهورية جوزاف عون للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي يقام قبل ظهر غد ويرأسه البابا لاوُون الرابع عشر يعاونه بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.

في الفاتيكان: الوفد اللبناني وصل بعد الظهر إلى المعهد الحبري الأرمني في روما ،و توجّه الرئيس عون الى اللبنانيين، بالقول: "خلّوا إيمانكم كبير". وأكد مواصلة التحضيرات لاسقبال البابا في لبنان، معلّقاً: "ناطرينو بفارغ الصبر". وقد قلد البطريرك ميناسيان رئيس الجمهورية وسام "صليب الإيمان"، فيما استقبل قداسة البابا في حاضرة الفاتيكان، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ثم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الموجود في إيطاليا في زيارة رسمية. كما التقى اللواء شقير كلاً من مدير المخابرات في الفاتيكان ومدير المخابرات الإيطالية حيث تم التطرق إلى العلاقات الأمنية الثنائية بين الأجهزة الأمنية في البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق.

التفاوض عسكرياً: اما في الداخل، وبعد جولة رئيس الحكومة نواف سلام على الرئيسين عون ونبيه بري امس، بقي ملف التفاوض الذي اعلن عنه الرئيس عون موضع اخذ ورد.. فقد كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن مناقشات تُجرى في الأوساط العليا اللبنانية بشأن بلورة موقف موحّد بشأن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البرية الدائمة بين البلدين. من جهتها، أشارت مصادر "الحدث" إلى وجود إجماع رسمي على عدم تفويت "قطار التسويات" الذي تشهده المنطقة حاليًا، في ظل مؤشرات إلى أن مجلس الوزراء اللبناني قد يطرح قريبًا ملف التفاوض للنقاش ضمن جدول أعماله. علماً ان وكما ذكرت "المركزية" فإن مشاورات رئاسية تجري بين المقار الثلاثة لتوحيد الموقف الرسمي حول إمكانية الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، على غرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وافادت ان "الهدنة" هي الهدف الأولي للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل،وأن المفاوضات ستكون عبر القنوات العسكرية.

لا تفاوض مباشر: في السياق، أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في بلدة الضليل البقاعية الى اننا "ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تؤدي واجبها الدبلوماسي والسياسي شرط ألا يأخذنا هذا العمل إلى مواقف أخرى. وخصوصاً أننا نسمع البعض يتحدث عن التفاوض المباشر مع العدو. نحن نؤكد أن لا تفاوض مباشر مع هذا العدو الصهيوني، فمهما طلب الخارج من لبنان الرسمي ولبنان الشعبي نحن نرفض هذا الطلب رفضاً قطعياً. ونحن لا نزال نحتفل بالسنوية الأولى لقادتنا وشهدائنا ولا نزال نتعرض كل يوم للقتل؛ لا يمكن أن نعطي هذا العدو الصهيوني بالسلم ما لم يأخذه بالحرب، وهذا الضغط العدواني الإسرائيلي اليوم هدفه جر لبنان الرسمي وجر المقاومة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات".

روسيا ونزع السلاح : ليس بعيداً، أشار السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، إلى أن "القضية الجوهرية اليوم تتمثل في كيفية تنفيذ قرار نزع السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ونعتبر أن السبيل الأساسي لمعالجة هذا الملف المعقد يتمثل في الالتزام الصارم من جميع الأطراف بالاتفاقات السلمية المبرمة بين إسرائيل ولبنان، استنادا إلى القرار 1701 وقال: "القرار حظي بدعم من جميع اللبنانيين بمن فيهم قيادة حزب الله نفسها التي لا بد لها أن تقطع طريقا طويلا من التحول من حركة ذات طابع عسكري إلى قوة سياسية بحتة"، موضحاً أن "هناك تعاونا فعالا وبناء بين روسيا ولبنان في المحافل الدولية المتعددة الأطراف بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة".ورأى روداكوف

شبكة تمول الحزب في الكويت: الى ذلك، ضبط جهاز أمن الدولة في الكويت، شبكة تمويل إرهابي مرتبطة بحزب الله. حيث قام ‏المتهمون بالقضية وهم: طالب جراغ كويتي الجنسية، خالد جراغ كويتي الجنسية، صالح قاسم كويتي الجنسية، وأحمد نصرالله لبناني الجنسية، بتمويل نشاطات مشبوهة لصالح حزب الله من خلال مستشفى دار الشفاء، والتحقيقات ما زالت مستمرة.

غارات: امنياً، نفذت مسيّرة إسرائيلية بعد الظهر ثلاث غارات بين بلدتي دير كيفا وكفردونين جنوباً، ما ادى الى سقوط ضحية، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة.

باسيل في بروكسيل: في المواقف الانتخابية، شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال عشاء أقامته هيئة بلجيكا في بروكسيل على أننا "خضنا معركة حقيقية لنعطيكم الحقوق وأقريناها بالبرلمان اللبناني سنة 2017 واليوم، مضيفاً: "قبل بضعة أشهر من الاستحقاق الانتخابي هناك من يريد الغاء هذا القانون وحذف هذه المقاعد ويترككم أمام سؤال وحيد: ماذا نفعل في أيار المقبل؟ وتابع: هناك أسئلة من نوع هل نسجل اسماءنا أم لا ؟ هل نقوم بالانتخاب في لبنان أو ننتخب بالقنصلية، ماذا يجب أن نفعل؟ كل ذلك يحدث في الوقت الذي اعطيناكم فيه كل الخيارات لتقوموا بما تريدون بحسب القانون.وأوضح: من يريد الانتخاب في لبنان يمكنه ان ينتخب النائب الذي يمثله بدائرته والذي يريد ان ينتخب في الانتشار النائب الذي يمثله ببلده يمكنه ان يتسجل وينتخب في الانتشار. وأكد باسيل: "بدأوا بالكذب عليكم ليقولوا لكم بأننا نحرمكم من حقوقكم بالإنتخاب، ونحن نقول لكم اننا نعطيكم الحق بالتمثيل المباشر أكان بدائرتكم في لبنان أو بدائرتكم في الانتشار ونعطيكم الحق بالانتخاب وبالترشّح".

غزة والمرحلة "ب": في المقلب الاقليمي، وبينما أعادت إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا إلى غزة ، ما يرفع العدد الإجمالي الذي سلمته إلى 135 جثمانا، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في القطاع، أعلن الدفاع المدني أنّه انتشل جثث 9 فلسطينيين قال إنهم قتلوا في هجوم استهدف حافلة امس، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أطلق النار على مركبة تجاوزت ما يُعرف بـ"الخط الأصفر". وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن نائب الرئيس الأميركي دي جي فانس، يعتزم زيارة إسرائيل الإثنين المقبل، بهدف مناقشة الانتقال للمرحلة "ب" من خطة الرئيس دونالد ترامب.