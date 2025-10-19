شهدت مدن أميركية عدة بينها نيويورك وسان فرنسيسكو، تظاهرات ‏حاشدة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.‏

وتوقع المنظمون نزول ملايين الأميركيين إلى الشوارع تحت شعار ‏‏”نو كينغز” أي “لا للملوك” احتجاجا على “استبداد” الرئيس ‏الجمهوري.‏

https://twitter.com/i/status/1979594023644934280

وعبّر عدد كبير من المتظاهرين، في كل أنحاء الولايات المتحدة، عن ‏غضبهم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونُظمت أكثر من ‏‏2700 مسيرة في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها بمشاركة ملايين ‏المتظاهرين، فيما وصف قادة جمهوريون التظاهرات بأنها تعبئة ‏كراهية ضد الولايات المتحدة الأميركية.‏

وفي العاصمة واشنطن نُظمت تظاهرة حاشدة قرب الكونغرس، حيث ‏حضّت الحشود ترامب على “الرحيل”.‏

https://twitter.com/i/status/1979642086673854696

أما في فلوريدا، فرفع المتظاهرون لافتات تصور الرئيس على شكل ‏ستالين وملكة إنكلترا قرب مقر إقامته في مارالاغو حيث يمضي ‏عطلة نهاية الأسبوع.‏

ودعت حركة “لا للملوك” مرة أخرى إلى احتجاجات على مستوى ‏البلاد ضد ما تراه سياسات ترامب السلطوية.‏

وحتى منتصف يوم السبت، قال المنظمون إن ملايين الأشخاص ‏شاركوا حتى الآن في مظاهرات سلمية في أكثر من 800 مدينة.‏

وأفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية بوجود 2500 ‏احتجاج في جميع أنحاء البلاد.‏

وسجّلت شرطة نيويورك مشاركة 100 ألف شخص في المظاهرات ‏المختلفة في جميع أنحاء المدينة. وقالت إنه لم تقع أي أعمال شغب ‏ولم تنفذ أي اعتقالات.‏

وقال أحد المتطوعين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في ساحة ‏التايمز بالمدينة أن الحشود ملأت الشارع المتجه جنوبا وصولا إلى ‏ميدان يونيون – وهي مسافة تبلغ عدة كيلومترات.‏

كما جرت احتجاجات في العاصمة واشنطن، وكذلك في بوسطن، ‏وأتلانتا، وشيكاغو، ولوس أنجليس والعديد من المدن الأخرى.‏

وفي بيتسبرغ، بنسلفانيا، نزل الآلاف من الناس إلى الشوارع، وفقا ‏لـ(د ب أ).‏

وشارك الناس أيضا في مسيرات في بلدات أصغر مثل بيثيسدا في ‏منطقة واشنطن ومقاطعة ساراسوتا في فلوريدا.‏

وقال الموقع الإلكتروني لحركة “لا للملوك” إن إدارة ترامب “ترسل ‏عملاء ملثمين” في شوارع أميركا، وترهب المجتمعات وتعتقل ‏الأشخاص دون أمر قضائي.‏