عند تقشير البصل، غالبا ما يرمي معظم الأشخاص القشور في القمامة ويحتفظون باللب، لكن خبراء تغذية قدموا طرقا مختلفة للاستفادة من هذا "الكنز" الغذائي.

وذكرت مجلة "هيلث"، أن القشور الخارجية تعد مصدرا مهما للألياف ومضادات الأكسدة، ويمكن إضافتها بطرق مختلفة إلى الأطباق.

يمكن إضافتها إلى الحساء، أو طحنها لاستخدامها كمسحوق في الوصفات لتعزيز القيمة الغذائية، وتقليل هدر الطعام.

وقالت خبيرة التغذية الأميركية، إيرين بالينسكي وايد إن "الطبقة الخارجية من البصل تعتبر كنزا غذائيا، مقارنة بالطبقات الداخلية".

مضادات الأكسدة

وأوضحت الباحثة في علم المناعة الغذائية في ولاية نورث كارولينا، ميغان ماير أن قشور البصل، باختلاف ألوانها، تتكون أساسا من الألياف، وبعض المعادن كالكالسيوم والزنك، والفيتامينات A وC وE.

تحتوي القشور أيضا على مركبات الفلافونويدات أكثر من اللب، وتساعد هذه المركبات على التخلص من الجذور الحرة المسببة للأمراض، ما يدعم صحة القلب، ويقلل من الالتهاب، ويخفض خطر الإصابة بالسرطان والسكري.

ويدرس الباحثون إمكانية استخدام مستخلص قشور البصل لتعزيز الصحة، بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

وأظهرت البيانات أن هذا المستخلص يمتلك خصائص مضادة للميكروبات وواقية للأعصاب، يمكن أن تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، وارتفاع السكري، والكوليسترول، والسمنة.

الألياف

وكشفت العديد من الأبحاث أن قشور البصل تحتوي على أعلى نسبة من الألياف مقارنة بالطبقات الداخلية، ويمكن استغلالها لسد نقص الجسم من الألياف، مما يحسن حركة الأمعاء، ويكبح الشهية.



تجنب هدر الطعام

وأوضحت ماير، أن ما بين 300 إلى 500 كلغ من قشور البصل ترمى في القمامة، في بعض الدول.

وبالمقابل تعمل بعض الشركات الغذائية على ابتكار طرق لاستخدام قشور البصل في منتجات، مثل المعكرونة، والخبز لتعزيز قيمتها الغذائية، وتقليل الهدر.

ويمكن إضافة قشور البصل إلى مرق الخضار، أو الدجاج، وغليها مع الحساء.

واقترحت بالينسكي وايد، تجفيفها وطحنها لاستخدامها كمتبل للمخبوزات لإعطائها نكهة إضافية.

الأضرار المحتملة

ينصح باستخدام كمية قليلة من القشور، وتجنب تناولها في حالتها النيئة لصلابتها وصعوبة مضغها، ما قد يسبب الاختناق.

ويوصي الخبراء بغسل وطهي القشور جيدا، والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الحشرية.