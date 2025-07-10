قالت وزارة الخارجية الروسية :"إن وزير الخارجية سيرغي لافروف التقى مع نظيره الصيني وانغ يي في كوالالمبور على هامش فعاليات تنظمها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عاصمة ماليزيا، بحسب وكالة "نوفوستي".

وذكرت الوزارة أن "لافروف التقى كذلك مع نظيره الماليزي محمد حسن وبحث معه القضايا المدرجة على الأجندة الثنائية والدولية، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات التي أعقبت زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى موسكو".

وأشار بيان الوزارة الروسية إلى أن "الطرفين أوليا اهتماما خاصا للقضايا الإقليمية وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا، التي ترأسها ماليزيا في عام 2025".

وخلال اجتماع لصيغة روسيا-آسيان، شدد الوزير لافروف على أن "روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا تعززان التعاون في مجال السياسة الأمنية".

وقال لافروف: "نستطيع اليوم القول إن الرابطة صديق وشريك موثوق لبلدنا. ويجمعنا الالتزام بتطوير الحوار والتعاون على نطاق واسعٍ ومتساو، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة بكامله وترابط مبادئه".

ونوه بأن "روسيا تدعم باستمرار دور الدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان، في مختلف الشؤون الدولية".

وأكد أن "التعاون بين روسيا الاتحادية ورابطة دول جنوب شرق آسيا يسهم في استقرار المنطقة".

أضاف :"أنه يتم تعزيز التفاعل في مجال السياسة الأمنية ومواجهة التحديات والتهديدات الجديدة".

ووفقا له، يعتزم الطرفان كذلك توسيع العلاقات في الاقتصاد والطاقة والزراعة وتعزيز توسيع أجندة الصناعة المشتركة والمشاريع الجديدة في مجالات التكنولوجيا العالية.