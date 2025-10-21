أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتعاون مع جميع الأطراف الراغبة في إقامة علاقات قائمة على المساواة والاحترام المتبادل، بعيدًا عن منطق الإملاءات وفرض الشروط.

وفي مقابلة ضمن مشروع فيلم وثائقي بمناسبة مرور 80 عامًا على ميلاد المخرج الروسي نيكيتا ميخالكوف، قال لافروف إن موسكو “تمدّ أذرعها لكل من يريد التعاون على أساس الاحترام المتبادل”، مشيرًا إلى أنّ بعض الشركاء في الغرب “مصابون بمرض الطفيلية ووضع الشروط على الآخرين”.

وأضاف أنّه من المهين أن يُقال لروسيا “يمكنكم رفع العلم، لكن من دون عزف النشيد الوطني”، إلا أنّه أعرب في الوقت نفسه عن تفهمه للرياضيين الروس الذين يشاركون في المنافسات الدولية ويفوزون “بكرامة ومسؤولية، رغم الظروف المفروضة عليهم”.

وشدّد لافروف على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية كالأمن والتكنولوجيا والغذاء، أو التعاون مع شركاء “غير مصابين بالمرض الغربي القائم على استغلال الآخرين وإجبارهم على الطاعة”، لافتًا إلى أن هؤلاء الشركاء موجودون ضمن منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة “بريكس”.